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5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, FETÖ şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

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5 FETÖ şüphelisi Yunanistana kaçarken yakalandı

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihabari katkılarıyla 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İsmet Y, Mustafa Y, Derya Y. ve Rümeysa Y. gözaltına alındı.

Grubun yanındaki çocuklar, şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Zanlıların bazıları hakkında yakalama kararı ve ByLock kaydı bulunduğu öğrenildi. 

Şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.  

Kaynak: AA

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