Aydın Nazilli’de fabrika yangını

Aydın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arka kısmında bulunan incir işletme fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Nazilli itfaiyesi seferber olurken, olay yerine Aydın merkez ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekibi gönderildi.

İş makineleri tarafından da müdahale edilen yangın bir süre sonra yandaki dükkana sıçradı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere, helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA