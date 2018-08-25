  • 25 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.012
    EURO 6.983
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.046
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Aydın Nazilli’de fabrika yangını

Aydın Nazilli’de fabrika yangını

Aydın Nazilli'de bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bir başka fabrikaya da sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Aydın Nazillide fabrika yangını

Aydın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arka kısmında bulunan incir işletme fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Nazilli itfaiyesi seferber olurken, olay yerine Aydın merkez ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekibi gönderildi.

İş makineleri tarafından da müdahale edilen yangın bir süre sonra yandaki dükkana sıçradı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere, helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: yangın, Nazilli, aydın, fabrika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER