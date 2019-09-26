4207 sayÄ±lÄ± TÃ¼tÃ¼n ÃœrÃ¼nlerinin ZararlarÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi ve KontrolÃ¼ HakkÄ±nda Kanununda yer alan; “TÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nleri, hususi araÃ§larÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼ koltuklarÄ± ile taksi hizmeti verenler dahil olmak Ã¼zere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu araÃ§larÄ±nda tÃ¼ketilemez” aykÄ±rÄ± hareket edenler “Kabahatler Kanunun 39. madde hÃ¼kmÃ¼ne gÃ¶re ceza alÄ±r” maddelerine istinaden IÌ‡cÌ§isÌ§leri BakanlÄ±gÌ†Ä± Emniyet Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ ve Jandarma Genel KomutanlÄ±gÌ†Ä±na bagÌ†lÄ± birimler tarafÄ±ndan Ã¼lke genelinde eÅŸ zamanlÄ± “DumansÄ±z AracÌ§ UygulamasÄ± (2019-1)” gerÃ§ekleÅŸtirildi.

[TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda polis ekipleri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin araÃ§larda sigara iÃ§ip iÃ§medikleri denetledi. FotoÄŸraf: AA]

Uygulamaya 37 bin 65 personel katÄ±ldÄ±

Uygulama, aracÌ§larda tuÌˆtuÌˆn kontroluÌˆ denetimi yapmak, aranan sÌ§ahÄ±slarÄ± yakalamak ve sucÌ§ unsurlarÄ±nÄ± ele gecÌ§irmek amacÄ±yla karayolu ve denizyolunda gerÃ§ekleÅŸti.

[FotoÄŸraf: TRT Haber]

UÌˆlke genelinde 9 bin 419 karma ekip, 169 dedektoÌˆr koÌˆpek ve 37 bin 65 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile yapÄ±lan uygulama sonucunda; 5 bin 63 aracÌ§ suÌˆruÌˆcuÌˆsuÌˆne sigara kullanÄ±mÄ± kabahatinden idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

[FotoÄŸraf: AA]

150 bin 381 araÃ§ kontrol edildi

Uygulamada, 150 bin 381 adet aracÌ§ kontrol edildi, eksigÌ†i tespit edilen 9 bin 10 araca idari para ceza verildi, bin 866 aracÌ§ ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365 bin 153 sÌ§ahÄ±s kontrol edildi, 1 silahlÄ± teroÌˆr oÌˆrguÌˆtuÌˆne uÌˆye olma, 2 adam oÌˆlduÌˆrme, 11 uyusÌ§turucu sucÌ§larÄ±, 19 hÄ±rsÄ±zlÄ±k, 11 dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, 3 yagÌ†ma/gasp, 1 cÌ§ocugÌ†un cinsel istismarÄ±, 645 digÌ†er sucÌ§lardan olmak uÌˆzere toplam 693 aranan sÌ§ahÄ±s yakalandÄ±. 84 sÌ§ahsa adli isÌ§lem tesis edildi, bunlardan 16’sÄ± goÌˆzaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

[FotoÄŸraf: TRT Haber]

Uygulamada ayrÄ±ca 2 kayÄ±p cÌ§ocuk ailesine teslim edildi, 4 kayÄ±p sÌ§ahÄ±s bulundu. 4 adet tabanca, 3 adet av tuÌˆfegÌ†i, 22 adet mermi/av tuÌˆfegÌ†i kartusÌ§u, 30 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusÄ±kÄ± tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyusÌ§turucu hap, 3160 paket kacÌ§ak sigara, 179 litre kacÌ§ak icÌ§ki ele gecÌ§irildi.

[FotoÄŸraf: TRT Haber]

Kaynak: TRT Haber