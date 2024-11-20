49 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, kıyı kesimlerde bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın Antalya'nın batı kıyıları ile Burdur'un güneydoğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, Cuma günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de, yarın İç Anadolu ve Karadeniz'de genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Öte yandan fırtına beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce ile kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova, sağanak beklenen Antalya, Burdur, Isparta için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.