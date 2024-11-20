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Türkiye
AA 20.11.2024 12:10

Belediye personeli boğazına şeker kaçan genci Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kayseri'de nefes borusuna şeker kaçan genci, belediyenin vale personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre, Millet Caddesi'nde arkadaşlarıyla yürüyen bir gencin yediği şeker nefes borusuna kaçtı.

Arkadaşlarınca sırtına vurulan gencin durumunu fark eden Ulaşım AŞ'nin vale personeli Emre Aysel, gence Heimlich manevrası uyguladı.

Manevrayla soluk borusundaki şeker çıkarılan gence su ikram edildi.

Kendine gelen genç ve arkadaşları, Aysel'e sarılarak teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kurum içerisinde yaptığımız ilk yardım eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel bir görüntü. Ulaşım AŞ'de vale personelimiz olarak görev yapan Emre Aysel, yaptığı Heimlich manevrası ile boğazına şeker kaçan gencimizin hayatını kurtardı. Kendisini bu duyarlı ve bilinçli davranışı için tebrik ediyorum."

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Heimlich Manevrası Kayseri
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