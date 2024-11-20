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Türkiye
AA 20.11.2024 10:27

Heyelan anını bu sözlerle anlattı: Duvarlar yıkılmış, odanın içine toprak girmişti

Rize'nin Çayeli ilçesinde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak dairesine dolması sonucu yaralanan iş makinesi operatörü Zeki Ayran, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Heyelan anını bu sözlerle anlattı: Duvarlar yıkılmış, odanın içine toprak girmişti

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün bir kişinin hayatını kaybettiği heyelanda yaralanan 4 kişiden 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Yaralılardan Zeki Ayran, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi süren Ayran, heyelan olduğu sırada uyuduğunu söyledi.

"Duvarlar yıkılmıştı"

Evden kendi imkanları ile çıktığını belirten Ayran, "Duvarlar yıkılmıştı, odanın içine toprak girmişti. Daha önce heyelan yaşamadım. Ufak tefek depremler oldu. Heyelan ise ilk defa oldu" dedi.

Heyelan anını bu sözlerle anlattı: Duvarlar yıkılmış, odanın içine toprak girmişti

Baba Hasan Ayran ise haberi aldığında köyde olduğunu ifade ederek, "Geldiğimde hastaneydi. Allah beterinden korusun. Bir de bunu benim içime sorun" diye konuştu.

Olayda Yakup Bayraktar hayatını kaybetmiş, yaralanan 4 kişi ise hastanelere kaldırılmıştı. Risk nedeniyle konutlarından tahliye edilen 91 kişi de kamu misafirhanelerine yerleştirilmişti.

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