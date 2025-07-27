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Türkiye
TRT Haber 27.07.2025 12:11

4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı

Orman yangınlarıyla mücadele yoğun şekilde sürüyor. 4 ildeki 5 yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Kestel ve Safranbolu'daki yangınları söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde yangınlarla ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Mersin Silifke ve Antalya Serik'teki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Uşak Sivaslı da bu yangın gece boyunca arkadaşlarımız müdahalelerini yaptılar. Büyük ölçüde kontrol altına alındı. Antalya Gazipaşa'daki yangını da tedbiren soğutmaya devam ediyoruz.

4 ildeki 5 yangında herhangi bir problem kalmadı.

Arazi şartları nedeniyle Safranbolu yangını devam ediyor. Bursa Kestel'deki yangın da devam ediyor. Burada durum iyiye gidiyor. Olağanüstü bir hava şartı olmazsa akşama doğru daha güzel haberler alabiliriz. Kahramanmaraş Onikişubat'ta da mücadele devam ediyor.

Dün 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. 2-3 gün sonra duracak gibi değil bu. Ekim ayına kadar teyakkuz halinde olmamaız gerektiğini hatırlatıyorum. En kolay yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır. Ekosistemdeki yaşayan canlıları yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor. Lütfen piknik alanlarında ateş yakmadan keyfini çıkaralım.

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Orman Yangını Yangın İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
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