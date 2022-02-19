Haber Giriş: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
Hatay merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına dair bilgilere ulaştı.
Bu kapsamda, eğitimli köpeklerin de katılımıyla Hatay merkezli Gaziantep, Rize ve Antalya'daki 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 8 otomatik av tüfeği, 18 uyuşturucu içme aparatı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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