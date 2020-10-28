İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün önce Adana merkezli Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da düzenlediği operasyon kapsamında, firari bir şüpheli daha yakalandı, böylece gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Kendilerini vali yardımcısı ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıtan çete mensupları, İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'deki 10 iş insanını, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağı yalanını söyleyerek dolandırmıştı.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, çetenin 16 Temmuz’da aynı yöntemi kullanarak Adana'daki bir iş insanının kendi hesaplarına 120 bin lira yatırmasını sağladığı, daha sonra durumdan şüphelenilerek polise yapılan ihbar üzerine incelenen hesaptaki paranın 5 bin lirasının çekildiği, kalan 115 bin lirasına da bloke konulduğu öğrenildi.

Bu olayın ardından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların kimliği ve birbirleriyle olan bağlantıları tespit edildi.

Şüphelilerin 23-24 suç kaydı ortaya çıktı

İş insanlarına telefonda kendilerini vali yardımcısı ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı iddia edilen şüphelilerden Nevfel K'nin dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan emniyette 23, Oğuzhan D'nin de benzer şekilde 24 suç kaydının olduğu belirtildi.

Zanlı Nevfel K'nin sorgusunda, "geçimimi dolandırıcılıkla sağlarım" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

Öte yandan, şüpheliler Sibel S.ve Mehmet P'nin suçtan elde edilen geliri anlaştıkları kişilerin hesabına komisyon karşılığında aktardıkları iddia edildi.

Polis, elde ettiği bilgiler doğrultusunda, 252 bin lira tutarında işlem gerçekleştirildiğini belirlediği 11 hesaptaki aktif 185 bin liraya bloke konulmasını sağladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si kadın 14 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 12'si ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Nevfel K. ile Oğuzhan D'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.