Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.

Yarına kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.