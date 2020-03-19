Haber Giriş: Kaynak: AA
4 il için kar ve don uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yurdun birçok yerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 4 il için kar yağışı ve zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 8'inci Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kar ile zirai don uyarısında bulunuldu.
Yarına kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar nedeniyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Etiketler: sopuk hava Niğde Meteroloji Konya Kış Karaman kar don AksaraySon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:43
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