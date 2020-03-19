İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik 18 Mart'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 293 gram eroin, 387 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 8 fişek ve 30 bin 665 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.