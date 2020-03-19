İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle bazı önlemler aldı.

Buna göre, taksi, taksi-dolmuş, minibüs ve servislerin plaka devir, tahsis ve değişim işlemleri durduruldu.

İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara cevap verileceği ve işlem yapılabileceği de kaydedildi.