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İstanbul'da ticari plaka işlemleri durduruldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında; taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının plaka devir, tahsis ve değişim işlemleri durduruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, koronavirüs nedeniyle bazı önlemler aldı.
Buna göre, taksi, taksi-dolmuş, minibüs ve servislerin plaka devir, tahsis ve değişim işlemleri durduruldu.
İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara cevap verileceği ve işlem yapılabileceği de kaydedildi.
Etiketler: İstanbul taksi dolmuş servis minibüs Plaka ticari plaka koronavirüs engeliSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:58
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