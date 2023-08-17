39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

3️⃣9️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️



Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda;



❌ 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı… pic.twitter.com/xEYQjkD3h0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2023

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum."