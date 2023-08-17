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Türkiye
TRT Haber 17.08.2023 08:52

39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 39 organizatörün yakalandığını duyurdu.

39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum."

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