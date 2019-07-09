15 Temmuz kahramanları unutulmuyor.

İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir'in adını yaşatmak için bisiklet turu düzenledi. 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik hamlelerinden birini yaparak direnişin sembolü haline gelen Ömer Halisdemir için 30 genç milli sporcu pedal çevirecek.

Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törenle, sporculara Halisdemir'in kabrine dökülmek üzere toprak verildi. 30 milli bisikletçiyi Arnavutköylü genç sporcular uğurladı.

Sporcuların ilk durağı Bursa

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, tarihe yön veren çok kıymetli şahsiyetler olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Onlardan bir tanesi bizim için Ömer Halisdemir. İnşallah bu güzel etkinlik başarıyla tamamlanacak."

"Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu"nda sporcuların ilk durağı Bursa olacak. Daha sonra sırasıyla Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray güzergahını izleyecekler. Milli sporcular 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'in kabri başındaki törende toprağı ailesine teslim edecek.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Yunus Şaban Yaman