Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 30 adet ilaç, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar; antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşuyor.

Bakan Selçuk açıklamasında "Eklenen 30 adet ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur." ifadelerini kullandı.

"Bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 547'ye yükseldi"

Sosyal Güvenlik Kurumunda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 547’ye ulaştı.

Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." dedi.

Kaynak: TRT Haber