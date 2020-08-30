30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Tören kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan asker ve vatandaşların, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Denizli

Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balon uçuşu için Pamukkale'ye giden turistler, zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Cemile mevkisinde bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistler, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla COVID-19 tedbirlerine uyularak balonlara bindirildi.

[Fotoğraf: AA]

Turistler, yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu.

Uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

Eskişehir

Vilayet Meydanı'ndaki törende Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajını okundu.

Manisa

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Mesut Buruk'un konuşma yaptı, törende öğrenciler şiir okudu.

Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri şehitlikleri ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Vali Çuhadar, Belediye Başkanı Kutlu ve Garnizon Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte tebrikleri kabul etti.

Valilik Makamında devam eden program, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların Vali Çuhadar'a tebriklerini sunmalarıyla sona erdi.

Törene adli, idari, askeri ve siyasi erkanın temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Bingöl-Erzurum kara yolunun 35. kilometresindeki 40 metre yükseklikteki kayalıklardan halat yardımıyla iniş yaptı.

Kulüp Başkanı Ramazan Küçükhazar, gazetecilere yaptığ açıklamada, milli mücadelenin önemine işaret ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak ve şehitleri anmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Küçükhazar, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açık alanda tedbirlere uyarak iniş yapan dağcıların Türk Bayrağı açtığını kaydetti.

Bursa

Bursa'da kutlamalar, Vali Yakup Canbolat'ın Heykel semtindeki tarihi Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Bursa Valisi Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajını okundu.

[Fotoğraf: AA]

Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ile Belediye Başkan vekili Süleyman Canpolat Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

TSK adına Deniz Binbaşı Anıl Yeşilyuva'nın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Yalova

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un çelenk sunumuyla başladı.

Yeni tip koronavürüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımın sağlandığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Balıkesir

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Öğretmen Yüzbaşı Muhammet Mızrakçı'nın konuşmasının ardından sona erdi. Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Bilecik

Cumhuriyet Meydanı'nda ve Şehitlik'te tören düzenlendi. Tören, Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhami Yurdakul, daire müdürleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Saygı atışıyla devam eden törende Vali Şentürk, şehitlik defterini imzaladı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.