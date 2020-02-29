Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.

Koca, Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı yeni tip koronavirüs hastalığına karşı Türkiye'yi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, daha önce Çin ve İran ile havayolu trafiğinin durdurulduğunu, ayrıca İran ile kara ve demir yolu geçişlerinin de kapatıldığını anımsattı.

Bakan Koca, açıklamasında, şunlara da yer verdi:

"Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır."