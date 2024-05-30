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Türkiye
İHA 30.05.2024 13:25

3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti, 4 yıldır acısını çekiyor

Yaklaşık 4 yıl önce köpeklerin saldırısı sonucu kolunu kaybeden Çorlu sakini Huriye Kaya, acısının dinmediğini, zor günler geçirdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti, 4 yıldır acısını çekiyor
[Fotograf: İHA]

2020 yılında Tekirdağ Çorlu’dan memleketi Trabzon’un Of ilçesine çay hasadı için giden 61 yaşındaki Huriye Kaya, bahçesinin yakınında 1’i pitbull, 2’si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık sesleri üzerine koşarak gelen çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 7 kez ameliyata alındı. Parçalanan sol kolu dirseğinden kesilen, vücudunda yaralar bulunan Kaya, 40 gün kaldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Psikolojik tedavi görüyorum”

Olaydan beri kolundaki acının dinmediğini ifade eden Kaya, tek başına sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi.

Psikolojisinin sarsıldığını, ilaç tedavisi gördüğünü ifade eden Kaya, “Olaydan 4 yıl geçti fakat ben çok mağdurum hakkımı istiyorum. Benim sinirlerimle oynadılar, ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Hastanelere gidiyorum, psikolojik tedavi görüyorum ama beynim yaşadığım olayları unutmuyor. Köpekler kolumu parçaladı, ölümden döndüm. Yaşadığım olayın tarifi yok” dedi.

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