Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla merkezli 3 ilde kaçakçılıkla mücadele kapsamında eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Muğla, İzmir ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan G.Ç, H.A. ve O.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Muğla
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