Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte olumsuz hava koşullarının devam edeceği konusunda uyardı.

Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini anlatan Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini söyledi.

Artvin

Artvin'de kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitime 18 Ocak Salı günü ara verildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler ile engelli ve hamile kamu çalışanları da izinli sayılacak.