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Türkiye
AA 13.08.2026 06:10

3 ilde denize girmek yasak

Sakarya, Bartın ve Tekirdağ'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

3 ilde denize girmek yasak

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

İlçelerin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle Karasu'da bugün, Kaynarca'da ise 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Kocaali ilçesinde de elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklanmıştı.

12 ile sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Yetkililer, 60-80 km/saat şeklinde esmesi beklenen şiddetli rüzgarın ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

https://www.trthaber.com/sakarya-hava-durumu.html

Bartın

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Nurtaç Arslan başkanlığında olağanüstü toplandı.

İl genelindeki plajlarda kuvvetli rüzgar ve çeken akıntının boğulma tehlikesi oluşturduğu değerlendirilerek, insanların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm plajlarda bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ'da 2 gün denize girilemeyecek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Sabah saatlerinde de Saray ilçesinde denize girmenin yasak olduğu duyurulmuştu.

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