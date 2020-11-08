Haber Giriş: Kaynak: AA
3 ilde çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Ağrı ve Van'da hudut birliklerince düzenlenen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın resmi twitter hesabında yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız Hakkari, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 60 adet pompalı tüfek, 2500 adet av tüfeği fişeği ve 13.580 paket sigara ele geçirdi."
Vatana siperdir göğsümüz, hudutlarda gözümüz. Hudut Kartallarımız Hakkâri, Ağrı ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 60 adet pompalı tüfek, 2500 adet av tüfeği fişeği ve 13.580 paket sigara ele geçirdi.https://t.co/Gq42XxGwTP#MSB #TSK pic.twitter.com/yWQxvGwovg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2020
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 8 Kasım 2020 Pazar 15:32
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