3 ilde alevlerle mücadele devam ediyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 3 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin Derince ilçesine, Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kütahya

Kütahya'nın Gediz ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Yenikent beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki ormanlık alandan yoğun dumanlar yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.