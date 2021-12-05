Muratpaşa ilçesindeki yaklaşık 250 yıllık metruk binada yangın çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Yangın anında içeride 3 kişinin olduğu öğrenildi. Binada yaşayan kadın birinci katın penceresinden atlayarak kurtuldu. Diğer iki kişinin ise evin arka kapısından çıkarak kaçtığı öğrenildi.

Binanın sahibi içeridekileri daha önce şikayet etmiş

İtfaiyenin çabası sonunda söndürülen bina kullanılamaz hale geldi. Yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen bina sahibi Mehmet Ali Yılmaz, “Ben 3 aydır iki günde bir karakola gidiyorum. Burada kalanları şikayet ediyorum. Ama bir çözüm bulamadık. Bana 6 metre duvar ör diyorlar. Ben nasıl duvar örerim” dedi.

Metruk binada evsizler yaşıyordu

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise mahallenin Kaleiçi’nden sonra surların dışında kurulan ilk Türk mahallesi olduğunu hatırlatarak, “Tarihi bir mahalle. Bu binaya tarihi Sırrı Paşa’nın Konağı diyorlar. 250 yıllık. Madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateşten yangın çıktığı tahmin ediliyor” diye konuştu.

İtfaiye eri son anda kurtuldu

Öte yandan, yangın sırasında itfaiye erleri de büyük tehlike atlattı. Yanan binanın duvarına merdiven dayayan itfaiye eri vatandaşların uyarısı ile merdivenden indi. Tam bu sırada çatı çöktü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.