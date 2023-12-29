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Türkiye
AA 29.12.2023 09:54

25 evde hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı

Bursa ve Eskişehir'de polisin düzenlediği hırsızlık operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

25 evde hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de ekim ayında 3 kişinin bir evden hırsızlık yaparken yakalanması ve tutuklanmasının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerle bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 31 Ekim-26 Aralık'ta yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 8'i kadın 10 kişinin Bursa ve Eskişehir'de 25 evden hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirledi.

Polis ekipleri, iki kentteki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasındaki 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Cansu A'nın cezaevine girmemek için Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yakının yeni doğan bebeğini kendi nüfusuna kaydettirme girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Ekipler ayrıca söz konusu adreslerde farklı suçlardan aranan 5 şüpheliyi de yakalayıp ilgili makamlara teslim etti.

Gözaltındaki 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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