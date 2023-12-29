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Türkiye
AA 29.12.2023 09:45

Heyelanda düşen kayalar kamyonete isabet etti: 3 yaralı

Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana heyelanda dağdan düşen kayaların çarptığı kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Heyelanda düşen kayalar kamyonete isabet etti: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Hakkari-Yüksekova kara yolundaki yeni köprü yakınlarında heyelan meydana geldi. Heyelanda yuvarlanan kaya parçaları ve hafriyat yolun büyük bir bölümünü tamamen kapladı.

Bu sırada yoldan geçen kapı ve inşaat malzemesi yüklü kamyonet heyelanın arasında kaldı.

Uçuruma düşmekten son anda kurtuldu

Kaya ve hafriyatın çarptığı kamyonet savrulup yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alt kısmı dere yatağı olan uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Olayda kamyonetteki üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yol trafiğe kapalı

Karayolları ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Heyelan nedeniyle yolun kenarındaki demir bariyerlerin büyük bölümünün zarar görmesi, kamyonetin yer aldığı bölümün sağlam kalması dikkati çekti.

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