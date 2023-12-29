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Türkiye
AA 29.12.2023 09:50

Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na yaklaşık 40 bin öğrencinin katıldığını söyledi.

Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı
[Fotograf: AA]

Balkan Kongre Merkezi'nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen fuar son gün etkinleriyle tamamlandı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 üniversitenin katılımıyla Edirne'de geniş katılımlı bir fuar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fuara 300'e yakın firmanın katıldığına dikkati çeken Sezer, Türkiye'nin gurur kaynağı başarılı iş insanlarının öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığını dile getirdi.

Trakya Kariyer Fuarı 40 bine yakın öğrenciyi ağırladı

Öğrencilerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik düzenlendiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Kentimizde hem öğrencilerimizi hem firmalarımızı ağırladık. Öğrencilerimizle firmalarımız bir araya geldiler, başvurular gerçekleştirdiler. Bir tarafta iş arayan, meslek hayatına atılacak öğrencilerimiz var. Diğer taraftan ülkemizin önemli firmaları ihtiyaçlarını karşılamak üzere nitelikli eleman arıyorlar.

100'ün üzerinde stant kuruldu. 40 bine yakın öğrencimiz fuarı ziyaret etti. Fuar ilimizin tanıtımına ve öğrencilerimize katkı sağladı. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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