Çok Bulutlu 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.01.2026 11:59

2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silaha el konuldu

İçişleri Bakanlığınca 2025 yılında yürütülen operasyonlarda, 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve silah ticareti suçları kapsamında 119 bin 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

2025'te 110 binden fazla ruhsatsız silaha el konuldu

Silah ve mühimmatın yasa dışı imalatı ve kaçakçılığının önlenmesi ve bu suçlarla mücadele için çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele, yalnızca yasa dışı silah ticaretini değil, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yönelik yürütülüyor.

Bu kapsamda, güvenlik birimlerince 2025 yılında 81 ilde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 110 bin 104 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bu silahların 50 bin 219'unu tabanca, 35 bin 724'ünü av tüfeği, 22 bin 669'unu kurusıkı tabanca ve 1492'sini uzun namlulu silahlar oluşturdu.

Aynı dönemde, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve silah ticareti suçları kapsamında ise 119 bin 175 kişi hakkında işlem yapıldı.

ETİKETLER
Bireysel Silahlanma İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'de 2025'te 889 bin 598 bebek dünyaya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:29
Edirne'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
13:20
İstanbul merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu
13:20
MEB'den özel okullara 83 milyon lira 'ücret' cezası
12:48
Atlas'ın ailesini tehdit ve provokatif paylaşımlara 4 gözaltı
12:38
5 ilde 558 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
12:34
Enerji verimliliği çalışmasında 8,5 milyon dolarlık potansiyel ortaya çıktı
ÇELİKKUBBE'nin "görünmeyen silahı" EJDERHA, gücünü gösterdi
ÇELİKKUBBE'nin "görünmeyen silahı" EJDERHA, gücünü gösterdi
FOTO FOKUS
Çelik Kubbe'nin elektromanyetik kalkanı: EJDERHA
Çelik Kubbe'nin elektromanyetik kalkanı: EJDERHA
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ