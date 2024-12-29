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Türkiye
TRT Haber 29.12.2024 10:44

2025'in ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş

İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. Galata Köprüsü'nde "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenlenecek. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek.

2025'in ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş

Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak sabahı 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin için toplanılacak.

Yeni yılın ilk günü sabah namazı sonrası dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ"

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor" mesajına yer verildi.

 

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