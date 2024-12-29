2025'in ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş

Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak sabahı 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin için toplanılacak.

Yeni yılın ilk günü sabah namazı sonrası dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ"

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor" mesajına yer verildi.