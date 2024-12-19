Puslu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.12.2024 08:07

2024 yılının kelimesi için oylama başladı

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesinin işbirliğiyle "2024 yılının kelimesi" için oylama başlatıldı.

2024 yılının kelimesi için oylama başladı

TDK'den yapılan açıklamada, dünya üzerinde pek çok kurum tarafından ilan edilen kelimeler ve kavramların, bir yandan yeniden bir kültürel üretim sağlarken diğer yandan meselelerin İngilizce üzerinden analiz edilmesi ve tartışılmasına vesile olduğu belirtildi.

"2024 yılının kelimesi" oylamasının, bu çerçevede, Türkçe'nin küresel kültür içindeki yerini güçlendirmek, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü kültürel olarak desteklemek, kelimeler üzerine düşünülmesini sağlamak amacıyla başlatıldığı ifade edildi.

Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimelerin, Kurul değerlendirmesiyle 7'ye indirilerek halk oylamasına sunulduğu aktarılan açıklamada, oylamaya yüksek katılım sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Oylamaya katılmak için tıklayın

"Yapay zeka" mı, "merhamet" mi?

Oylamaya, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında bulunan bağlantı üzerinden katılım sağlanıyor.

"Size göre 2024 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek katılımcılar, "algoritma", "dijital yorgunluk", "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "yapay zeka" ve "yozlaşma" kelimelerinden birini seçebilecek.

ETİKETLER
Ankara Üniversitesi TDK
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:11
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz
10:07
Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi
10:00
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 69 gözaltı
09:50
Brent petrolün varil fiyatı 72,75 dolar
09:40
Ticaret Bakanlığı bu yıl 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetledi
09:14
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Dakar'da toz bulutları etkili oldu
Dakar'da toz bulutları etkili oldu
FOTO FOKUS
Tarihi uçuş ve pistte şükür secdesi
Tarihi uçuş ve pistte şükür secdesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ