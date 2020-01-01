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2020'nin ilk günü İstanbul'da yollar boşaldı01 Ocak 2020 Çarşamba 09:32 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 10:39
İstanbul’da 2020 yılının ilk gününde ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak üzere birçok bölgede trafikteki seyreklik dikkat çekti.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 11’e kadar geriledi.
Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.
Kaynak: AA
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