Türkiye

2020'nin ilk günü İstanbul'da yollar boşaldı

01 Ocak 2020 Çarşamba 09:32 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 10:39

İstanbul’da 2020 yılının ilk gününde ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak üzere birçok bölgede trafikteki seyreklik dikkat çekti.

[Fotoğraf: DHA]