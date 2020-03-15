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20 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, Niğde'de yakalandı
Niğde'de üç farklı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Üç ayrı suça karışan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E. (27), Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, cezaevine gönderildi.
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