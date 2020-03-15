Üç ayrı suça karışan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E. (27), Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, cezaevine gönderildi.