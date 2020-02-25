Haber Giriş: Kaynak: AA
20 bin öğretmen ataması için sözlü sınav sonuçları açıklandı
MEB: 20 bin öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınav sonuçları açıklandı.
Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.
Etiketler: son dakika atama öğretmenSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 13:07
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