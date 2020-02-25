Karayolları Trafik Kanunu’nun EK-6’ncı maddesi ile fahri trafik müfettişliği görev ve çalışma yönetmeliği kapsamında, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce "Fahri Trafik Müfettişliği" görevi verilmekte.

Trafik güvenliğinin geliştirilmesine ve trafikte can kayıplarının önlenmesine katkıda bulunmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, tamamen gönüllülük esasına dayalı olan Fahri Trafik Müfettişliği için gerekli şartları taşımaları halinde, ikamet ettikleri illerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat ederek Fahri Trafik Müfettişi olabiliyor.

Kimler Fahri Trafik Müfettişi olabilir?

Fahri Trafik Müfettişi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun herkes Fahri Trafik Müfettişi başvurusu yapabilir.

Aranan şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az kırk yaşında olmak,

En az yüksekokul mezunu olmak

En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu nasıl yapılır?

Fahri Trafik Müfettişliği için gerekli şartları taşıyanlar istenen evraklarla birlikte bulunduğu ilin valiliğine Fahri Trafik Müfettişliği için başvuruda bulunabilir.

Gerekli evraklar;

T.C. Kimlik numarası,

Adres bilgileri,

Sabıka kaydı olmadığı beyanı,

Sürücü belgesi bilgileri,

Öğrenim durumu bilgileri

Fotoğraf

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunuluyor.

Onay işleminden sonra sonuçlar ilgili valiliğe iletiliyor ve başvurusu kabul edilenler “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” almaya hak kazanıyor.

Fahri Trafik Müfettişlerinin yetkileri nelerdir?

Fahri Trafik Müfettişlerinin tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden verebiliyorlar. Elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları ise Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim etmeleri gerekiyor.

Fahri Trafik Müfettişleri;Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebiliyorlar ve yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılıyorlar. Araç durduramıyor, sürücülerle muhatap olamıyor ve belge veya evrak kontrolü yapamıyorlar.