Dar gelirliye elektrik desteği uygulamasına başlandı. Her ay 2 milyon 22 bin dar gelirli aileye elektrik faturalarını ödemeleri için 80 liraya kadar yardım yapılacak.

Destekten, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan aylık veya düzenli sosyal yardım alan hak sahibi Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Destek miktarı 40 lira ile 80 lira arasında

Elektrik destek miktarı hanede yaşayan kişi sayısına göre farklılık gösterecek. 2 kişinin yaşadığı bir hanede 40 lira ödeme yapılacak ama eğer bir hanede 5 kişi ve üzerinde yaşayan varsa aylık destek miktarı 80 liraya kadar ulaşacak.

Hanede kişi sayısı dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Hak sahipleri PTT şubelerine kimlik belgesi ve mesken elektik faturalarını göstererek yardımdan faydalanabilecek.

Aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimleri devlet karşılayacak

1 veya 2 kişilik haneler için aylık 75, 3 kişi yaşayanlar için 100, 4 kişilik hanelerde 125, 5 kişi ve daha kalabalık olan hanelerde ise 150 kilovatsaate kadar elektrik bedeli karşılanacak.

Kaynak: TRT Haber