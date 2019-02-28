İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesi hakkındaki karar yürürlüğe girdi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Destekten, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan aylık veya düzenli sosyal yardım alan hak sahibi Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Hanedeki kişi sayısı dikkate alınarak, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak.

Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT şubelerine kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası göstererek yardımdan faydalanabilecek.

Kaynak: TRT Haber