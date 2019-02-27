Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesi Türkiye ile Çad arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Türkiye ile Çad arasında 4 anlaşma imzalandığını bildiren Erdoğan, "Ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarmayı teyit ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarmanın azmi ve kararlılığı içerisinde olacağımızı teyit altına aldık.https://t.co/i6FqhOEw6O pic.twitter.com/a9E1Bir8Eg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın Çad'a olan haftalık sefer sayısını 3'e çıkaracağı müjdesini de verdi.

Çad'ın FETÖ ile mücadeleye desteğiyle Türkiye'ye bu alanda örnek bir dostluk sergilemekte olduğunu belirten Erdoğan, bir yıl önce Çad'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfı'na devredildiğini hatırlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin Çad ve Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini arttırmakta kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Çad Cumhurbaşkanı Itno da açıklamasında, "Türkiye bizim için ilham kaynağı olan bir ülke. Terörle mücadelemiz ortak olmalı." dedi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno: Terörizmin sınırı olmadığını ve tüm ülkelerimizin bu konudan mağdur olduğunu biliyoruz. Terörle ortak mücadelemiz olmalı.https://t.co/i6FqhOEw6O pic.twitter.com/NLrGitRCZp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber