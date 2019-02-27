Mersin İl Seçim Kurulu kararına göre Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz aday olamıyordu. Demokrat Parti durumu YSK'ya taşıdı, karara itiraz etti.

YSK, Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti. YSK'nın kararına göre; Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayacak.

Kocamaz bilmecesi

MHP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen Kocamaz daha sonra İyi Parti'den aday gösterilmişti. Fakat adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamıştı. Daha sonra Demokrat Parti Kocamaz'ı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı.

Mersin'de formül tutmadı

Demokrat Parti'den aday gösterilen Kocamaz ile ilgili 5 kişi itiraz etmişti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığıyla ilgili yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderilmişti.

Mersin İl Seçim Kuruluna verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddelerine işaret edilmiş, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağı vurgulanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulunun bu konuda daha önce de verdiği kararda, "Siyasi partilerin aday listesi süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişilerin, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA