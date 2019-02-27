Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin merkezindeki Ramses Tren İstasyonu'nda bu sabah bir trenin istasyon platformuna çarpması sebebiyle çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Mısır halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat ise tren istasyonunda en az 20 kişinin öldüğü kaza ve yangının ardından görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA