2 kez kırmızı ışıkta ihlali yaptı, otomobille çarpıştı

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Sorgun Otogar Köprülü Kavşak yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tunahan Hinti'nin kullandığı otomobil, Otogar Kavşağında, Sorgun Bulvarı'nda otogar istikametine gitmekte olan Kaan Dalkılıç’ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 metrede 2 kırmızı ışık ihlali

Trafik kameralarına da yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün hem Sorgun Bulvarı'ndan kavşağa girişte hem de kavşaktan D-400’e çıkışta kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.