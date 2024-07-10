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Türkiye
İHA 10.07.2024 13:46

2 kez kırmızı ışıkta ihlali yaptı, otomobille çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın trafik kamerasına yansıyan görüntülerinde, motosiklet sürücüsünün 10 metrelik mesafede üst üste 2 kırmızı ışık ihlali yaptığı görüldü.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Sorgun Otogar Köprülü Kavşak yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tunahan Hinti'nin kullandığı otomobil, Otogar Kavşağında, Sorgun Bulvarı'nda otogar istikametine gitmekte olan Kaan Dalkılıç’ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 metrede 2 kırmızı ışık ihlali

Trafik kameralarına da yansıyan kazada, motosiklet sürücüsünün hem Sorgun Bulvarı'ndan kavşağa girişte hem de kavşaktan D-400’e çıkışta kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.

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Antalya Trafik Kazası
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