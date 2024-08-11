Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.08.2024 07:21

2 ilde yangınlara müdahale sürüyor

Manisa'nın Salihli ve Elazığ'ın Keban ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

2 ilde yangınlara müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 10 helikopter, 39 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarına 2 gece görüşlü helikopter de dahil edildi.

Rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle alevler hızla yayıldı.

Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elazığ'da yangın

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, bölgedeki yangın, Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık çiftliğinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
Manisa Elazığ Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Freni boşalan tır araçlara çarparak durdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:49
Diyarbakır'da 'Radar' operasyonu: 16 hırsızlık şüphelisi yakalandı
08:39
Yurt genelinde trafik denetimi: 436 bin 589 araca ve sürücüye işlem yapıldı
08:12
Kapadokya'da figürlü balonların gösteri uçuşuna 'rüzgar' engeli
06:51
Freni boşalan tır araçlara çarparak durdu
06:17
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altında
06:12
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlarını sürdürüyor
Türkiye'nin 58'inci havalimanı açıldı
Türkiye'nin 58'inci havalimanı açıldı
FOTO FOKUS
Kahramanmaraş’ta orman yangını
Kahramanmaraş’ta orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ