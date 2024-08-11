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Türkiye
AA 11.08.2024 07:21

Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

Manisa'da orman yangını
[Fotograf: AA]

Manisa'nın Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Elazığ'daki yangın kontrol altında

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkiinde dün akşam dağlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat, gece boyunca özverili çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür etti.

Köy sakinleri, ekiplere karpuz ikramında bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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