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Türkiye
AA 13.07.2025 18:39

2 ilde orman yangını

İzmir ve Edirne'de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

2 ilde orman yangını

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mahmutköy yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2 ilde orman yangını

Çevre illerin itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edildi.

2 ilde orman yangını

Çalışmalara helikopter ve uçaklar da destek veriyor.

İzmir

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 ilde orman yangını

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

2 ilde orman yangını

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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