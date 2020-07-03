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2 ilde akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt dağıtım firmalarına ait tankerlerden hırsızlık yapıldığı ve çalınan akaryakıtın piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda 4 bin 980 lira para, bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve tankerlerden çalındığı değerlendirilen 1500 litre akaryakıt ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: akaryakıt hırsızlığı operasyonu antalya KocaeliSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:08
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