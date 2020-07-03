İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt dağıtım firmalarına ait tankerlerden hırsızlık yapıldığı ve çalınan akaryakıtın piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 4 bin 980 lira para, bir ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve tankerlerden çalındığı değerlendirilen 1500 litre akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.