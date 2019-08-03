İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde 8 bin 36 ekip ve 37 bin 447 personelin katılımıyla 3 bin 578 noktada eş zamanlı 'Motosiklet Uygulaması' yapıldı.

Uygulamada, motosiklet kullanımının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak motosiklet sürücülerinin kask kullanımının artırılması, tescilsiz motosiklet kullanımının artması ve çalınmasının kolay olması, elektronik sistemlerde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakanın sökülerek ya da katlanmak suretiyle kullanılması denetlendi.

2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi

Yapılan uygulama neticesinde, 292 bin 461 araç ve motosiklet kontrol edildi, 555 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet ile 83 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 8 bin 21 motosiklet ve araca idari para cezası uygulandı. 431 şahsa adli ve idari işlem yapılırken 379 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Ayrıca, 2 adet tabanca, 21 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 38.08 gr esrar,10 adet uyuşturucu madde ve 340 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber