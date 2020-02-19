Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Saat 00.23'te de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleşti

Sarsıntı İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

"Herhangi bir sıkıntı yok"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını açıkladı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Henüz bir hasar bildirimi bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Türkiye-İran sınırında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan İran'ın Khoy şehrinde 18 Şubat günü saat 22.41 sıralarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye sınırındaki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tusba ilçesi, 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Deprem saat 17 Şubat günü 23.16'da yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

Depremden 2 dakika sonra ise Tuşba bu kez 3,7 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı. "Can kaybı ve yaralanma yok"

3,5 Mw üzerinde 7 deprem oldu

Dün yaşanan depremlerden 3.5 Mw ve üzeri büyüklükte olan 7 deprem kaydedildi. Bu depremlerin 7’si Manisa’da gerçekleşti.