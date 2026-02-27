18 ilde okullara "kar" molası

Meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı tahmin ediliyor.

Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."

Erzincan

Erzincan'da yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan valilik açıklamasında, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

Erzurum

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacak.

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Van

Kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime ara verildi.

Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.

Malatya

Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl

Bingöl'ün 5 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu'da okullar tatil edildi.

İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca 5 ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Bitlis

İl genelinde yoğun kar yağışı ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma riski bulunuyor.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 27 Şubat Cuma günü, il genelinde bir gün süreyle tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."

Ağrı

Meteoroloji verilerine göre cuma günü il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı dolayısıyla kentteki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personel de izinli sayılacak.

Sivas

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Akıncılar Kaymakamlığının açıklamasında ise ilçede beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı.

Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş kaymakamlıkları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerdeki tüm kademelerdeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal'da taşımalı eğitime ara verildi

Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürün-Sivas kara yolu araç trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Gürün-Pınarbaşı kara yolunun da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çekici ve tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre ise Sivas-Erzincan kara yolu, Suşehri-Hafik, Ordu-Sivas kara yolunun il sınırı kar ve tipi nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı.

Şırnak

Yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesindeki kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

Malul ve engelli kamu çalışanları ile ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin idari izinli sayılacak, ayrıca kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları da idari izinli olacak.

Ardahan

Kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel bir gün idari izinli sayılacak.

Kahramanmaraş

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitim ve öğretime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.

Bayburt

Kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel bir gün idari izinli sayılacak.

Ayrıca, motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı.

Siirt

Pervari ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Kars

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

İl genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Giresun

Dereli ve Çamoluk ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildi.

Merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında eğitim yapılamayacak, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ise aynı gün izinli sayılacak.

Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu

Gerede ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.