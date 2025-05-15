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Türkiye
AA 15.05.2025 08:04

18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 7,5 milyar liralık hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin 64'ünün tutuklandığını, 38'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM daire başkanlıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak, internet ortamında müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 otomobile el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Sanal devriyelerimiz 7/24 görevde. Siber suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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Ali Yerlikaya Bahis Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı Siber Suçlar
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