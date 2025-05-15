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Türkiye
DHA 15.05.2025 06:56

TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan minibüs devrildi

Kocaeli'nde TEM Otoyolu’nun İzmit Doğu Gişeler mevkisinde bariyere çarpıp, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan minibüs devrildi

Kaza, gece yarısı TEM Otoyolu’nun İzmit Doğu Gişeler mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği minibüs, bariyere çarpıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan minibüs devrildi

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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