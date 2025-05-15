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Türkiye
AA 15.05.2025 02:46

Kahramanmaraş'ta düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı jandarma personeli 22 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Sınır dışı edilmek üzere Şırnak'taki geçici barınma merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksun-Kayseri kara yolunun Mahmutbey Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 6'sı jandarma personeli 22 kişi, ambulanslarla Göksun, Afşin ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı.

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